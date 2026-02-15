BIST 14.181
Obama'dan Trump'ın paylaşımına tepki: Utanç hissi kalmamış gibi...

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabında paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun şeklinde tasvir eden ırkçı içerikli videoya ilişkin, makamın gerektirdiği nezakete sahip olması beklenen kişilerde utanç duygusunun kaybolduğunu söyledi.

Obama, podcast yayınında yaptığı açıklamada, Trump'ın Amerikan Truth Social hesabından paylaşılan tartışmalı videoya tepki gösterdi.

ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini ifade eden Obama, bu söylemlerin dikkat çektiğini ancak aynı zamanda gündemi dağıtan bir unsur olduğunu dile getirdi.

Obama, sert siyasi dilin özellikle sosyal medya ve televizyon tartışmalarında yaygınlaştığını belirterek, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın paylaşımı:

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine montajlandığı görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamış ve daha sonra kaldırılmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanmış, paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

Trump, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından paylaşılan videonun "ırkçı" kısmını kınamış, paylaşım için özür dilemeyeceğini söylemişti.

