Epstein'in kabarık isim listesi ifşa oldu! Liste doğruysa ortalık fena karışacak

BAĞLAM SUNULMAYAN İSİMLER TEPKİ ÇEKTİ

DOJ, Kongre'ye gönderdiği altı sayfalık mektupta Epstein dosyalarında adı geçen tüm "devlet görevlileri ve siyasi nüfuzlu kişiler"i listelediğini belirtti. Ancak mektupta isimlerin belgelerde nasıl yer aldığına dair açıklama bulunmuyor; bunun yerine isimlerin bazı yazışmalarda, medya raporlarında veya iletişim ağında bahsi geçiyor olabileceği notu düşüldü. Bu yaklaşım, özellikle dosyada zaten uzun yıllar önce ölen figürlerin de listede yer almasıyla eleştirildi.