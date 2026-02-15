Epstein'in kabarık isim listesi ifşa oldu! Liste doğruysa ortalık fena karışacak
ABD Adalet Bakanlığı tarafından, Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçtiği öne sürülen bazı siyasi ve nüfuzlu kişilerin bağlam sunulmadan yayımlanması tartışmalara yol açtı. Listede hayatını kaybetmiş ünlü isimler arasında Michael Jackson, Elvis Presley, Ronald Reagan ve Fidel Castro yer alırken; kamuoyunun yakından tanıdığı Bill Clinton ve Les Wexner gibi isimlerin de listede bulunması spekülasyonları artırdı.
ABD Adalet Bakanlığı’nın, Jeffrey Epstein dosyalarında yer aldığı belirtilen “siyasi nüfuzlu kişiler” listesine ilişkin paylaşımı uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Ancak listede bulunan isimlerin dosyada hangi kapsamda ve ne şekilde geçtiğine dair herhangi bir bağlam sunulmaması, kamuoyunda tartışmaları ve eleştirileri beraberinde getirdi.
BAĞLAM SUNULMAYAN İSİMLER TEPKİ ÇEKTİ
DOJ, Kongre'ye gönderdiği altı sayfalık mektupta Epstein dosyalarında adı geçen tüm "devlet görevlileri ve siyasi nüfuzlu kişiler"i listelediğini belirtti. Ancak mektupta isimlerin belgelerde nasıl yer aldığına dair açıklama bulunmuyor; bunun yerine isimlerin bazı yazışmalarda, medya raporlarında veya iletişim ağında bahsi geçiyor olabileceği notu düşüldü. Bu yaklaşım, özellikle dosyada zaten uzun yıllar önce ölen figürlerin de listede yer almasıyla eleştirildi.
ÜNLÜ VE TARİHİ KİŞİLER DE YER ALDI
New York Post'un haberine göre listede, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley gibi uzun süredir hayatını kaybetmiş ünlü isimler, ayrıca eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Donald Trump gibi siyasetçiler de yer alıyor. Bu isimlerin Epstein'la doğrudan bağlantısı olmadığı, sadece dosyadaki belgelerde geçtiği belirtiliyor. '
ELEŞTİRİLER "ANLAMSIZ LİSTE" OLARAK YOĞUNLAŞIYOR
Kongre üyeleri ve analizciler, bağlam verilmemiş bu tür listelerin kamuoyunda gereksiz spekülasyonlara yol açacağını savunuyor. Temsilcilerden Marjorie Taylor Greene, dosyada kendi adının yer almasının dahi, Epstein'la ilişkisinden değil; onunla alakasız haberlerde geçmesinden kaynaklandığını belirterek tepkisini dile getirdi. Greene, eski sanatçıların, siyasilerin ve kendi adının aynı listede yer almasının "kafa karıştırıcı" olduğunu belirtti. '