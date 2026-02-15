BIST 14.181
Ramazan 19 Şubat'ta başlıyor! Bu yıl fitre ne kadar oldu?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

"Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi"

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahmet kapılarının açıldığı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ramazanda gündüz oruç tutulmasının emredildiği, gece ise ibadet edilmesinin tavsiye edildiğini söyledi.

Peygamberin, yılın diğer gecelerinden farklı olarak, ramazan gecelerinde birkaç gün cemaatle teravih namazı kıldığını aktaran Tiryaki, şunları kaydetti:

"Hz. Peygamber, farz olarak anlaşılır endişesiyle bu namazı cemaatle kılmaya devam etmeyeceğini ashabına ifade etmiştir. Hz. Peygamber'in vefatıyla bu endişe ortadan kalkınca, Hz. Ömer döneminden itibaren teravih namazı cemaatle düzenli bir şekilde kılınmaya tekrar başlanmıştır. Böylece Müslümanlar tarafından ramazan geceleri sünnete uygun bir şekilde ihya edilegelmiştir. Yine Müslümanlar, Peygamberimizin sahur yapmaları yönündeki teşvik ve tavsiyeleri gereğince sahura kalkmaya önem vermişlerdir."

Hz. Muhammed'in cömertliğinin ramazan ayında daha da arttığını belirten Tiryaki, "Peygamberimiz bu ayda çokça Kur'an okur ve mukabele ederdi. Peygamberimizin sünnetinden hareketle Müslümanlar asırlardır ramazan ayında hatimler okumuş, camilerde itikafa girmiş, infak ve tasadduklarını çoğaltarak sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemişlerdir." dedi.

