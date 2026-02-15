BIST 14.181
İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonunda 51 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda toplam 51 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen başka soruşturmalardan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak yapılan araştırmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphenin hasıl olduğu ve suçu işleyen şahısların tespit edilerek soruşturma işlemlerine başlandığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde 78 şüpheliye yönelik araştırmada, 268 yabancı uyruklu şahsın sahte belgelerle ikamet izni aldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, "Tüm soruşturma kapsamında tespit edilen 78 şüpheliye yönelik bugün saat 07.00'de İstanbul, Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ illerinde bulunan adreslere eş zamanlı olarak yapılan yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adreslerde bulunan birçok doküman ve suç unsuruna el konulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarda 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Böylece emniyette işlemleri devam eden şüpheli sayısı 51'e yükseldi.

İkamet iznine başvuran bazı yabancı uyruklu kişilerin, işlemlerde sahte ve tahrif edilmiş belgeler ile sahte içerikli taahhütnameleri kullandığı belirlendi.

Belgelerin sahte olduğu ilgili kurumlardan alınan teyitler ve MASAK raporlarıyla tespit edilirken şüpheliler arasındaki para transferleri incelendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

