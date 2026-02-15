BIST 14.181
İstanbullu kendini dışarı attı! Denize bile giren var,sıcaklık bakın kaç oldu

İstanbul'da, uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından bugün sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahiller ve parklarda vakit geçirdi.

Megakentliler uzun bir aradan sonra yükselen hava sıcaklığının da etkisiyle dışarıya çıktı. Avrupa Yakası'nda, kentin gözde tarihi noktalarından Karaköy sahili, 23 dereceye kadar çıkan sıcaklıkta güneşin tadını çıkarmak isteyenlerce tercih edildi.

Karaköy'ün sahil kesimi ve Galata Köprüsü çevresi sabahtan itibaren kalabalıklaşmaya başladı. Bazı vatandaşlar, oltalarıyla köprü ve Karaköy'deki rıhtımda balık tuttu. 

İstanbullu kendini dışarı attı! Denize bile giren var,sıcaklık bakın kaç oldu - Resim: 0

Şehrin yoğun temposundan kaçmak isteyenler, İstanbul Boğazı'nın serin esintisinin hissedildiği Sarıyer, Bebek, Emirgan, Üsküdar ile Beykoz gibi sahillere yöneldi.

 Kış günü denize girdiler

Küçükçekmece, Zeytinburnu ile Bakırköy sahilinde bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları da mangal yaktı. Küçükçekmece'deki Menekşe sahiline giden bazı kişiler ise kış günü olmasına rağmen denize girdi.

Sahildeki kafelerde de yoğunluk oluşurken çocuklar parklarda oynadı, bisiklete binerek güneşin tadını çıkardı.

Anadolu Yakası'nda Kartal ve Pendik'te güzel havayı değerlendirmek isteyen ilçe sakinleri, sahillerde aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

