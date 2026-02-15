Türkiye’den derin denizde yeni hamle: Çağrı Bey Somali yolcusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çağrı Bey sondaj gemimiz, nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız, ki Somalice'de bu yeni doğan ilk bebeklere verilen isim. Biz de oradaki ilk kuyumuza bu ismi verdik. İnşallah kuyu noktasına ulaşacak ve derin deniz sondaj faaliyetlerine başlayacak." dedi.