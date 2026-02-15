Türkiye’den derin denizde yeni hamle: Çağrı Bey Somali yolcusu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali açıklarında “Curad-1” adı verilen ilk kuyu için nisan ayında derin deniz sondajına başlayacağını açıkladı. Mersin Taşucu Limanı’ndan uğurlanan geminin, Türkiye’nin denizlerdeki arama filosunu güçlendirdiğini belirten Bayraktar, ülkenin yurt dışında da petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde yeni bir döneme geçtiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çağrı Bey sondaj gemimiz, nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız, ki Somalice'de bu yeni doğan ilk bebeklere verilen isim. Biz de oradaki ilk kuyumuza bu ismi verdik. İnşallah kuyu noktasına ulaşacak ve derin deniz sondaj faaliyetlerine başlayacak." dedi.
Bakan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin ilk görev yeri Somali'ye uğurlanması için Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı açıklarındaki Ağalar İskelesi'nde düzenlenen törene katıldı.
Program öncesinde Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile gemiyi gezen Bayraktar, ilgililerden brifing aldı.
Bayraktar, uğurlanma töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin petrol ve doğal gaz aramacılığında tarihi bir ana hep birlikte şahitlik yapıyoruz. İlk defa derin deniz sondaj gemimiz, mavi vatan dışında bir göreve çıkıyor. Filomuza yeni katılan Çağrı Bey'i, Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye uğurluyoruz." ifadesini kullandı.