Icardi’ye yeni sözleşme için tek şart!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi’nin geleceği Galatasaray’da gündemin ilk sırasına yerleşti. Başkan Dursun Özbek, Arjantinli yıldızla sezon bitiminde masaya oturacaklarını açıklarken, yeni kontratın şartı da belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 22.haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 5-1 kazandı.
MAURO ICARDI’DEN 3 GOL
Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, 3 gol atarak klasını gösterdi ve son haftalardaki formunu sürdürdü.
GOL SAYISINI 14’E ÇIKARDI
Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız, bu sezonki 33. resmi müsabakasında ter döktü. Ligdeki 21. maçında "üçleme" yaparak 13 gole ulaşan Icardi, toplam gol sayısını ise 14'e taşıdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat'ta Trendyol 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile yapılan maçta Galatasaray kariyerindeki 73. golü atarak kulüp tarihine geçen Icardi, Eyüpspor ağlarını 3 kez havalandırarak toplamdaki gol sayısını 76'ya taşıdı.