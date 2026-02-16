BIST 14.341
DOLAR 43,72
EURO 51,92
ALTIN 7.036,78
HABER /  GÜNCEL

Akın Gürlek'in atanmasının iptali için dava

Akın Gürlek'in atanmasının iptali için dava

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve bir grup Ankara Barosu avukatı, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek’in atama işleminin iptali için yargı yoluna başvuruyor. Yarın Danıştay’da açılacak dava öncesinde Eminağaoğlu, "Bu atama adalete yönelik bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Yılmaz Tunç’un yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’in görevine son verilmesi için hukukçular harekete geçti. Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, atamanın hukuken geçersiz olduğunu savunarak yarın Danıştay’da dava açacaklarını duyurdu.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN ADIM ATIYORUZ"

Avukat Eminağaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Barosu üyesi avukatlar olarak kolektif bir irade sergilediklerini belirtti. Atama işleminin sadece bir görevlendirme olmadığını, yargı bağımsızlığını doğrudan hedef aldığını iddia eden Eminağaoğlu, kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

"Adalet Bakanı adı altında yapılan bu atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır. Yargı bağımsızlığını korumak adına bu işlemin iptali için 16 Şubat Pazartesi günü saat 11:00'de Danıştay'da davamızı açıyoruz."

YARIN SAAT 11:00'DE DANIŞTAY ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Hukuki sürecin başlamasıyla eş zamanlı olarak geniş çaplı bir basın açıklaması planlanıyor. Eminağaoğlu, davanın açılmasının hemen ardından Danıştay girişinde halkı ve kamuoyunu dayanışmaya davet ederek, sürecin şeffaf bir şekilde takip edileceğini vurguladı.

Dava Tarihi: 16 Şubat 2026, Pazartesi

Saat: 11:00

Yer: Danıştay Başkanlığı, Ankara

Odak Noktası: Atama işleminin "hukuka aykırılık" gerekçesiyle iptali.

BAŞSAVCIYKEN DE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunmuştu.

Eminağaoğlu, verdiği dilekçede, Gürlek’in 24 Kasım 2025 tarihinde Yeni Şafak’a verdiği röportajla İBB soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiğini savunmuş ve Gürlek’in bu şekilde “görevi kötüye kullandığını” ileri sürmüştü. Eminağaoğlu, Gürlek hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesini talep etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Koç Holding'de görev değişimleri kim nereye atandı
Koç Holding'de görev değişimleri kim nereye atandı
CHP'de kritik toplantı! O isim ihraç ediliyor
CHP'de kritik toplantı! O isim ihraç ediliyor
Netanyahu, medya ve dijital dünyada bir savaş vereceklerini söyledi
Netanyahu, medya ve dijital dünyada bir savaş vereceklerini söyledi
Migros'tan iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla ilgili açıklama
Migros'tan iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla ilgili açıklama
Netanyahu'nun ofisine bomba imha uzmanları gönderildi
Netanyahu'nun ofisine bomba imha uzmanları gönderildi
İtalya'da korkunç ölüm: 2 dağcı çığ altında kalarak can verdi
İtalya'da korkunç ölüm: 2 dağcı çığ altında kalarak can verdi
Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin aileleri için yeni konut bölgesi açtı
Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin aileleri için yeni konut bölgesi açtı
Galatasaray Juventus karşısına 4 eksikle çıkacak
Galatasaray Juventus karşısına 4 eksikle çıkacak
F-35 yazılımını kıran ülke! Bakan 'söylememem lazım' deyip bombayı patlattı
F-35 yazılımını kıran ülke! Bakan 'söylememem lazım' deyip bombayı patlattı
Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Ersin Destanoğlu açıklaması
Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Ersin Destanoğlu açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı