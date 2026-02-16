Akın Gürlek'in atanmasının iptali için dava

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve bir grup Ankara Barosu avukatı, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek’in atama işleminin iptali için yargı yoluna başvuruyor. Yarın Danıştay’da açılacak dava öncesinde Eminağaoğlu, "Bu atama adalete yönelik bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.

Abone ol

Yılmaz Tunç’un yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’in görevine son verilmesi için hukukçular harekete geçti. Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, atamanın hukuken geçersiz olduğunu savunarak yarın Danıştay’da dava açacaklarını duyurdu.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN ADIM ATIYORUZ"

Avukat Eminağaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara Barosu üyesi avukatlar olarak kolektif bir irade sergilediklerini belirtti. Atama işleminin sadece bir görevlendirme olmadığını, yargı bağımsızlığını doğrudan hedef aldığını iddia eden Eminağaoğlu, kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

"Adalet Bakanı adı altında yapılan bu atama işlemi, gerçekte hukuka ve adalete yönelik yeni bir saldırıdır. Yargı bağımsızlığını korumak adına bu işlemin iptali için 16 Şubat Pazartesi günü saat 11:00'de Danıştay'da davamızı açıyoruz."

YARIN SAAT 11:00'DE DANIŞTAY ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Hukuki sürecin başlamasıyla eş zamanlı olarak geniş çaplı bir basın açıklaması planlanıyor. Eminağaoğlu, davanın açılmasının hemen ardından Danıştay girişinde halkı ve kamuoyunu dayanışmaya davet ederek, sürecin şeffaf bir şekilde takip edileceğini vurguladı.

Dava Tarihi: 16 Şubat 2026, Pazartesi

Saat: 11:00

Yer: Danıştay Başkanlığı, Ankara

Odak Noktası: Atama işleminin "hukuka aykırılık" gerekçesiyle iptali.

BAŞSAVCIYKEN DE HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulunmuştu.

Eminağaoğlu, verdiği dilekçede, Gürlek’in 24 Kasım 2025 tarihinde Yeni Şafak’a verdiği röportajla İBB soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiğini savunmuş ve Gürlek’in bu şekilde “görevi kötüye kullandığını” ileri sürmüştü. Eminağaoğlu, Gürlek hakkında meslekten çıkarma cezası verilmesini talep etmişti.