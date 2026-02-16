Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 8,46 arttı

TÜİK’in Ocak 2026 verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi bir önceki aya göre 8,46, geçen yılın aynı ayına göre 43,58 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış 38,18 olarak kaydedildi. Aylık artışta ormancılık ürünleri 14,36 ile öne çıktı. Yıllık bazda en yüksek artış 109,71 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde, aylıkta ise 30,43 ile sebze ve kavun-karpuz grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Tarım-ÜFE, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 8,46, bir önceki yılın aynı ayına göre 43,58 oranında arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise 38,18 olarak kaydedildi

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre de 8,46 yükseldi. 2020 baz yılına göre hesaplanan Tarım-ÜFE, ocak ayında 107,41 seviyesinde gerçekleşti

Sektörel bazda bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde aylık artış 8,42 oldu. Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde artış 14,36’ya ulaşırken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünlerinde artış 4,08 olarak açıklandı

Ana gruplar itibarıyla tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık artış 12,14, çok yıllık bitkisel ürünlerde 7,00, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise 4,02 düzeyinde gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup 109,71 artış ile yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık bazda en yüksek artış ise 30,43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda görüldü.