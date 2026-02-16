Maaş zamları sonrası promosyon rekabeti Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Maaş artışlarının ardından promosyon tutarları da yenilendi. Kamu ve özel bankalar, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrasında nakit promosyon ödemelerini güncelledi. Bankalar, nakit ödemelerin yanı sıra ek ödemeler ve kredi kartı avantajları sunarak yeni müşterilerine birçok fırsat sağlıyor. Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı belli oldu. Bu artışla birlikte, bankalar da promosyon ödemelerini güncelleyerek emeklilere cazip fırsatlar sunmaya başladı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, bankalar ek ödeme ve avantajlarını yeniden şekillendirdi. İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon imkanları...