Maaş zamları sonrası promosyon rekabeti Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Kamu ve özel sektör çalışanları ile emekliler için önemli bir ek gelir olan promosyon ödemeleri için bankalar harekete geçti. En cazip promosyon teklifleri hangi bankadan yapılıyor. İşte banka banka kamu ve özel sektör çalışanı ile emekli promosyon miktarları...
Maaş artışlarının ardından promosyon tutarları da yenilendi. Kamu ve özel bankalar, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrasında nakit promosyon ödemelerini güncelledi. Bankalar, nakit ödemelerin yanı sıra ek ödemeler ve kredi kartı avantajları sunarak yeni müşterilerine birçok fırsat sağlıyor. Ocak 2026 itibarıyla milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı belli oldu. Bu artışla birlikte, bankalar da promosyon ödemelerini güncelleyerek emeklilere cazip fırsatlar sunmaya başladı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından, bankalar ek ödeme ve avantajlarını yeniden şekillendirdi. İşte bankaların emeklilere sunduğu promosyon imkanları...
En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarıldı ve bankalar, emeklilere yönelik ek ödeme ve avantaj paketlerini yeniden düzenledi. Hem kamu hem de özel bankalar, SSK ve Bağkur emeklilerine uygulanan yüzde 12,19'luk maaş artışından sonra nakit promosyon ödemelerini güncelledi. Bu ödemelerin yanı sıra bankalar, kredi kartı fırsatları, ek ödemeler ve başka avantajlarla yeni emekli müşterilerine çeşitli fırsatlar sunuyor.
Bazı bankalar, toplam promosyon ödemelerini 90.000 TL'ye kadar yükseltebiliyor.