BIST 14.181
DOLAR 43,72
EURO 51,94
ALTIN 7.018,40
HABER /  GÜNCEL

Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı?

Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı?

Deprem bildirimi İstanbul'da endişe yarattı. Gece saatlerinde cep telefonlarına gelen 'deprem bildirimi' sonrası kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyadaki kullanıcılar 'Depremi hisseden var mı?' diye mesajlar paylaştı. AFAD ise depremin saatini ve büyüklüğünü paylaştı.

Abone ol

İstanbulluların cep telefonlarına gelen deprem bildirimi endişe yarattı. Gece saatlerinde söz konusu bildirimi gören çok sayıda kişi kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir sarsıntı hissetmediğini belirten İstanbul'da yaşayan bazı kullanıcılar sosyal medyada "Depremi hisseden var mı?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lodosun da gece boyu etkisini sürdürdüğü İstanbul'da deprem bildirimi alanları uyku tutmazken, beklenen açıklama sonradan geldi.

Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı? - Resim: 0

AFAD DEPREMİ DUYURDU

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem bildirimi geldi.
Kurumun verilerine göre, saat 00.18'de İstanbul'un Çatalca ilçesi merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı? - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti
İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti
Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...
Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Devlet Bahçeli Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı
Devlet Bahçeli Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı
Haymana'da sokak ortasında önce eşini öldürdü sonra intihar etti
Haymana'da sokak ortasında önce eşini öldürdü sonra intihar etti
Uşak'ta karı koca feci şekilde can verdi
Uşak'ta karı koca feci şekilde can verdi
75. NBA All-Star maçlarının kazananı belli oldu Alperen Şengün...
75. NBA All-Star maçlarının kazananı belli oldu Alperen Şengün...
Beykoz'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Beykoz'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu
Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu
Kuveyt Türk'ten 2025'te 46,7 milyar lira konsolide net kar
Kuveyt Türk'ten 2025'te 46,7 milyar lira konsolide net kar
Okan Buruk’un Juventus planı netleşiyor
Okan Buruk’un Juventus planı netleşiyor
Japonya ve Çin arasında yeni kriz! Diplomatik nota verildi
Japonya ve Çin arasında yeni kriz! Diplomatik nota verildi