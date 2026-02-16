Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı?

Deprem bildirimi İstanbul'da endişe yarattı. Gece saatlerinde cep telefonlarına gelen 'deprem bildirimi' sonrası kısa süreli panik yaşandı. Sosyal medyadaki kullanıcılar 'Depremi hisseden var mı?' diye mesajlar paylaştı. AFAD ise depremin saatini ve büyüklüğünü paylaştı.

Abone ol

İstanbulluların cep telefonlarına gelen deprem bildirimi endişe yarattı. Gece saatlerinde söz konusu bildirimi gören çok sayıda kişi kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir sarsıntı hissetmediğini belirten İstanbul'da yaşayan bazı kullanıcılar sosyal medyada "Depremi hisseden var mı?" diye sordu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Lodosun da gece boyu etkisini sürdürdüğü İstanbul'da deprem bildirimi alanları uyku tutmazken, beklenen açıklama sonradan geldi.

AFAD DEPREMİ DUYURDU

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem bildirimi geldi.

Kurumun verilerine göre, saat 00.18'de İstanbul'un Çatalca ilçesi merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.