İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı halinde Tahran'ın talep etmesi durumunda Afganistan'ın iş birliğine hazır olduğunu açıkladı ve İran'ın böyle bir çatışmadan galip çıkacağını savundu.

Abone ol

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Mücahid, pazar günü İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, böyle bir saldırı gerçekleşmesi ve İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin İslam Cumhuriyeti ile iş birliği yapacağını söyledi.

"Olası bir ABD saldırısında İran üstün gelecek"

Mücahid, açıklamasında İran'ın haziran ayında İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan "galip çıktığını" savundu. İran'ın olası bir ABD saldırısı karşısında da üstün geleceğini ileri süren Taliban sözcüsü, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor. İran ile Afganistan arasında son dönemde diplomatik temasların ve ekonomik ilişkilerin arttığı biliniyor. Mücahid'in açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.