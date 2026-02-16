BIST 14.181
DOLAR 43,72
EURO 51,94
ALTIN 7.018,40
DÜNYA

İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı halinde Tahran'ın talep etmesi durumunda Afganistan'ın iş birliğine hazır olduğunu açıkladı ve İran'ın böyle bir çatışmadan galip çıkacağını savundu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısı durumunda Tahran ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Mücahid, pazar günü İran radyosunun Peştuca servisine verdiği röportajda, böyle bir saldırı gerçekleşmesi ve İran'ın yardım talep etmesi halinde Kabil yönetiminin İslam Cumhuriyeti ile iş birliği yapacağını söyledi.

"Olası bir ABD saldırısında İran üstün gelecek"

Mücahid, açıklamasında İran'ın haziran ayında İsrail ile yaşadığı ve 12 gün sürdüğü belirtilen çatışmadan "galip çıktığını" savundu. İran'ın olası bir ABD saldırısı karşısında da üstün geleceğini ileri süren Taliban sözcüsü, bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Taliban yönetimi, ABD'nin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından dış politikada bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme yönünde adımlar atıyor. İran ile Afganistan arasında son dönemde diplomatik temasların ve ekonomik ilişkilerin arttığı biliniyor. Mücahid'in açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi.

ÖNCEKİ HABERLER

Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Devlet Bahçeli Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı
Haymana'da sokak ortasında önce eşini öldürdü sonra intihar etti
Uşak'ta karı koca feci şekilde can verdi
75. NBA All-Star maçlarının kazananı belli oldu Alperen Şengün...
Beykoz'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu
Kuveyt Türk'ten 2025'te 46,7 milyar lira konsolide net kar
Okan Buruk’un Juventus planı netleşiyor
Japonya ve Çin arasında yeni kriz! Diplomatik nota verildi
Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor
