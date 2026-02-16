BIST 14.181
İtalya'da korkunç ölüm: 2 dağcı çığ altında kalarak can verdi

İtalya'nın kuzeyindeki Courmayeur beldesine bağlı Val Veny'deki serbest kayak güzergahına çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya'da ulusal basındaki haberlere göre, Mont Blanc Dağı'nın eteklerinde bulunan Val Veny'de çığ altında kalan 3 kayakçıdan 2'si yaşamını yitirdi.

Olayın ardından helikopterlerle havadan yapılan kurtarma operasyonunda, kar altından çıkarılan durumu kritik 1 kişi ise Torino'da hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde basına yansıyan haberlerde de ülkenin kuzeyinden geçen Alp Dağları'nda bu sefer Sondrio vilayetine bağlı Madesimo mevkisinde bir çığ düşme hadisesi yaşandığı bildirildi.

Çığdan 4 kişinin etkilendiği, 3 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 4. kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ülkede 5 ve 7 Şubat'ta yine Alp Dağları'nın İtalya tarafında kalan farklı noktalarında meydana gelen çığ felaketleri sebebiyle en az 6 kişi hayatını kaybetmişti. 

