Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...

Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada "IBAN mağdurları ile ilgili bana da mesaj geliyor dedi ve müjdeyi verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından ilk açıklamasında, "IBAN mağdurları ile ilgili bana da mesaj geliyor. Sosyal medyada da sürekli gündemde tutuyorlar. İnşallah bunu 12. pakete koymayı düşünüyoruz" dedi.

YÜZ BİNLERCE IBAN HESABINI İLGİLENDİRİYOR

Gürlek'in yaptığı açıklama yaklaşık 300 bin IBAN hesabını ilgilendiriyor. Türk Ceza Kanunu'nun 15. maddesi kapsamında hakkında soruşturma yürütülenler ile bu suçtan ceza alanlara IBAN mağduru deniliyor.

NTV'de yer alan habere göre, IBAN kullandırma, ceza davası dışında, vergi yönünden de bazı sorumluluklar getiriyor. Kendisini IBAN mağduru olarak tanıtanların bir bölümü arkadaşları tarafından yanlış yönlendirilenler, bir bölümü de bilerek ve gelir elde etmek amacıyla, yasa dışı bahis çetelerine banka hesaplarını kullandırdı. Suçun konusunu, IBAN hesaplarını bilerek veya bilmeyerek yasa dışı işlemlerde kullandıranlar oluşturuyor. Banka hesaplarının dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması nedeniyle TCK'nın 158'inci maddesi kapsamında haklarında adli işlem yapılan kişi sayısının 300 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu suçtan ceza alanların, yani suçun kesinleşenlerin sayısının 50 bin olduğu tahmin ediliyor. Ceza alanların bir bölümü şu an hapishanede.

"GERÇEKTEN SAHAYI YAKAN BİR KONU"

Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, 2025 yılı sonunda Meclis komisyonunda bilgi verirken, bilişim sistemiyle dolandırıcılık kapsamında mevcut kamu davası sayısının 291 bin 379 olduğunu açıkladı. Bu sayının 300 bini geçtiği tahmin ediliyor. Acar, "Gerçekten sahayı yakan bir konu. Şu anda sistemi ciddi sıkıntıya sokuyor. Hesabını kullandıran hileyi biliyorsa yüzde 100 dolandırıcılıktan cezalandırıyor, hileyi bilmiyor da menfaat temin ediyorsa özel durumuna bakılıyor; dosya adaletini sağlamaya çalışıyor, hiçbir menfaat elde etmemişse beraate gidiyor." diye konuştu. Bu suçtan ceza alanların sayısının 50 bin olduğu tahmin ediliyor.

Konu 11. yargı paketi kapsamında da gündeme gelmişti. Türk Ceza Kanunu'nun nitelikli dolandırıcılığı düzenleyen maddesindeki suçların yargılaması, ağır cezadan mahkemelerinden alınıp, asliye ceza mahkemelerine verilecek,böylece bu dosyalar uzlaşma kapsamına girecekti.

IBAN DOLANDIRICILIĞI NEDİR?

IBAN ve GSM dolandırıcılığında artış yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede ve dünyada en sık karşılaşılan siber suç türleri arasında kimlik avı (phishing), sahte internet siteleri, sosyal mühendislik yöntemleri, fidye yazılımları, kredi kartı ve bankacılık dolandırıcılığı, veri ihlalleri, zararlı yazılımlar, kripto para dolandırıcılıkları, hesap ele geçirme, siber casusluk, çocuklara yönelik siber suçlar, itibar suikastı, şantaj ve bilgi kirliliğinin yer aldığını belirtti. Açıklamada, maddi kazanç vaadiyle kandırılan mağdurların banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmalarının ağır cezalarıyla karşılaşmalarına neden olduğunun da altı çizildi.

