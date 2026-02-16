Fabrikada yangın çıktı! 7 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Abone ol
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bölümünü saran yangında, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye yetkilileri, fabrikada mahsur kalan işçiler olabileceğine işaret ederek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.