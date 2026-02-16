BIST 14.341
AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım hükümeti

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım hükümeti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Netanyahu hükümetine tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ömer Çelik, "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail-Filistin gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır." ifadelerini kullandı.

''MEKANSAL SOYKIRIM''

Ömer Çelik'in sosyal medyada yaptığı açıklama:

Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’ya egemenlik dayatması “MEKANSAL SOYKIRIM”dır.

İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir. Ateşkes ve barış gündemi olan herkesin bu saldırganlığa karşı çıkması gerekir.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması yegane çözümdür.

