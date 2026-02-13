Samsung Galaxy S serisinin 15'inci yılında yeni teknolojilerini tanıtacak

Samsung Electronics, mobil fotoğrafçılık teknolojisindeki deneyimini ve yeni ürünlerini 'Unpacked' etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akıllı telefon satın alma tercihlerinde kamera özellikleri, en önemli faktörler arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla görüntü kalitesine verilen önem de artıyor.



İlk kez 2010 yılında 5 megapiksel kamerasıyla kullanıcılarla buluşan Galaxy S serisi, çözünürlük kapasitesini 40 kat artırarak bugün 200 megapiksellik çözünürlük sunuyor.

Samsung Electronics, 2000 yılında piyasaya sürdüğü ilk kameralı telefonu SCH-V200'den bu yana kamera teknolojilerine yatırım yapıyor. 15 yıl önceki ilk Galaxy S cihazında video görüşmesi yapabilen VGA sınıfı ön kamera, HD video kaydedebilen 5 megapiksellik arka kamera, otomatik odaklama ve panoramik çekim modu bulunuyordu.