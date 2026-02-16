BIST 14.181
Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın

Yeni soruşturma kapsamında Jeffrey Epstein'in 2014-2019 yılları arasında popüler bir e-ticaret platformu üzerinden yüzlerce kez alışveriş yaptığı belirlendi. Listede yer alan ürünler ise dikkat çekti.

Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın - Resim: 1

ABD’de kamuoyuyla paylaşılan yeni soruşturma belgeleri, Jeffrey Epstein’in 2014-2019 yılları arasında popüler bir e-ticaret platformu üzerinden yüzlerce kez alışveriş yaptığını ortaya koydu. 

Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın - Resim: 2

Dosyada yer alan fatura ve makbuz kayıtları, söz konusu dönemde 1.000’in üzerinde sipariş verildiğine işaret ediyor.

Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın - Resim: 3

Belgelerde; okul çağındaki genç kızlara yönelik üniforma parçaları, bebek ürünleri, farklı kostümler, cinsel içerikli aksesuarlar, performans artırıcı ürünler, deri kırbaç, striptiz direği ve küçük boyutlu kameralar gibi dikkat çeken ürünlerin bulunduğu görülüyor.

Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın - Resim: 4

Sipariş listesinde ayrıca klasik kıyafetler ve çeşitli elektronik ekipmanların da yer aldığı belirtiliyor.

