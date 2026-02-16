Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın
Yeni soruşturma kapsamında Jeffrey Epstein'in 2014-2019 yılları arasında popüler bir e-ticaret platformu üzerinden yüzlerce kez alışveriş yaptığı belirlendi. Listede yer alan ürünler ise dikkat çekti.
ABD’de kamuoyuyla paylaşılan yeni soruşturma belgeleri, Jeffrey Epstein’in 2014-2019 yılları arasında popüler bir e-ticaret platformu üzerinden yüzlerce kez alışveriş yaptığını ortaya koydu.
Dosyada yer alan fatura ve makbuz kayıtları, söz konusu dönemde 1.000’in üzerinde sipariş verildiğine işaret ediyor.
Belgelerde; okul çağındaki genç kızlara yönelik üniforma parçaları, bebek ürünleri, farklı kostümler, cinsel içerikli aksesuarlar, performans artırıcı ürünler, deri kırbaç, striptiz direği ve küçük boyutlu kameralar gibi dikkat çeken ürünlerin bulunduğu görülüyor.
Sipariş listesinde ayrıca klasik kıyafetler ve çeşitli elektronik ekipmanların da yer aldığı belirtiliyor.