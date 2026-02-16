Taksilerde yeni dönem, sistem değişiyor! Başkan neşteri vuracak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı İsmet Dalcı, taksicilere yönelik denetimlerin artırılacağını söyledi. Kurallara uymayan, esnafın imajını zedeleyen taksi şoförlerine neşter vurulacağını belirten İsmet Dalcı, yeni bir sistemi de hayata geçireceklerini duyurdu.

Abone ol

İstanbul'da taksilerde yeni dönem başlıyor. Geçen hafta yapılan seçimle göreve seçilen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi esnafının lekelenen imajını yeniden düzeltmek için sıkı denetimlerin uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı İsmet Dalcı, taksi sektöründe müşteri memnuniyetini ve verimliliği artırmak amacıyla kendi dijital uygulamalarını devreye sokacaklarını, denetimleri sıkılaştıracaklarını ve kötü şoförlere sıfır tolerans göstereceklerini belirtti.

Kendi dijital taksi uygulamasını hayata geçirecek ve dijital anketlerle geri bildirim toplayacaklar.

Müşteri memnuniyeti için araç temizliği, iyi iletişim ve "Sarı hat" şikayet hattı gibi uygulamalar başlatılacak.

Kurallara uymayan ve sektörün itibarını zedeleyen şoförlere sıfır tolerans gösterilerek sistemden uzaklaştırılacak. Sistemin verimliliğini artırmak amacıyla sıkı iç denetimler yapılacak ve uyarıya uymayanlar sistemden çıkarılacak.

"KENDİ İÇ DENETİMİMİZİ YAPACAĞIZ"

İTEO Başkanı İsmet Dalcı, Habertürk TV'de açıklamalarda bulundu. Artık yeni bir sayfa açmak istediklerini söyleyen Dalcı, "Geçmişi konuşmak istemiyoruz. Dersimizi iyi çalıştık, kendi iç denetimimizi yapacağız. Rant değil esnaf kazansın diye yola çıktık." diye konuştu.

TAKSİCİLER İÇİN ŞİKAYET HATTI KURULACAK

İstanbul'da taksi sisteminin oldukça verimsiz hale geldiğini belirten İsmet Dalcı, "Denetim olacak, uyarıya uymayanlar sistemden çıkacak. Biz müşterimizi memnun etmek zorundayız. Müşterimiz araca bindiği zaman günaydın diyelim. Biz esnafız, bize yakışır gibi davranalım. Aracımız tertemiz, pırıl pırıl olmalı. Araçta sigara içmeye de müsaade etmeyeceğiz. Sarı hat denilen bir şikayet hattı oluşturacağız." dedi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Müşterileri memnun etmek zorunda olduklarına dikkati çeken Dalcı, "Dersimize iyi çalıktık. Taksi esnafı da muhakkak bize destek verecektir. Çünkü çok kötü bir süreçten geldik. Kendi dijital aplikasyonumuzu yaptırdık. Mevcut aplikasyonlarda yüzde 14-15 komisyon alınıyor. Yeni sistem yapacağız. Yapım aşamasını bitirdik. İstanbul'a daha verimli bir dijital sistemi kurarsak, dijital denetim yaparsak, ki dijital anketler yapacağız. Hangi konuda geri dönüş olursa biz hemen ona müdahale etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

TAKSİ ŞOFÖRLERİNE NEŞTER VURULACAK

Dalcı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı.

Ben geçiştirmeye değil, pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim bu sektöre. Kesinlikle bir neşter vurulacak. İşini iyi yapanlar baş tacıdır. Ama taksi esnafını kötüleyen kişileri kesinlikle sistemden atacağız. Sıfır tolerans."