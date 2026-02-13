Vodafone Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmeti sunmuş olacak!

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markası olduklarını belirterek "1 Nisan'da Türkiye ile toplam 23 ülkede 5G hizmeti veriyor olacağız." dedi.

Vodafone'un, 1 Nisan'da başlayacak 5G hizmeti için aralıksız sürdürdüğü hazırlıkları, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

Buna göre, dünyada en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markası olan Vodafone'un söz konusu hizmeti sunduğu toplam ülke sayısı Türkiye ile 23'e çıkacak.

Ayrıca 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçenin ilk andan itibaren 5G'yi kullanabilmesini hedefleyen Vodafone, müşterilerini yeni teknolojiye hazırlamak ve 81 ilde 5G farkındalığı oluşturmak amacıyla "5 Memnunbüs" ile 25 Mart'a kadar tüm ülkeyi gezecek.

Araçlarda 5G sinyali için geri sayım yapılırken, bilgilendirme masalarında ziyaretçilere "5G nedir, 5G'ye hazır olmak için neler yapılmalı" gibi konularda bilgi verilecek. Ayrıca araçlarda Vodafone'un 5G'ye hazır tarifeleri ve Vodafone FLEX çatısı altında sunulan 5G telefon faydaları da tanıtılacak.

Memnunbüslerde bulunan etkinlik çarklarıyla ziyaretçilere çeşitli hediyeler de verilecek. Bu kapsamda çarkta, Vodafone Yanımda'da 1 Nisan'a kadar geçerli olacak şekilde 5G uyumlu telefonlarda Vodafone FLEX indirim kodu hediye seçeneklerinden biri olacak.

Ayrıca 5G uyumlu seçili telefonlarda 5 bin lira nakit iade sunulacak. Çark dilimlerinde Vodafone Pay faydası, voleybol kadın milli takım forması, tüm şehirlerde geçerli Getir Yemek indirim çeki faydası gibi farklı sürpriz hediyeler de olacak.

- Seçili 5G telefonlara 5 yıl ücretsiz garanti

Vodafone, Memnunbüslerde sunacağı telefon indirimlerinin yanı sıra Vodafone FLEX'te de özel bir kampanya başlattı. Kampanyada, Türkiye'de ilk kez, seçili 5G uyumlu telefonlarda ücretsiz 5 yıl garanti veriliyor. Bu sürenin 2 yılı yasal yükümlülük kapsamında, 3 yılı ise Vodafone tarafından sağlanan şartlarla sunuluyor.

Bireysel ve kurumsal müşterileri kapsayan kampanyada, 5 yıl ücretsiz garanti sunulan Samsung A17 5G, Oppo A5 5G, Tecno Spark Slim 5G, Xiaomi Redmi 15 5G ve Infinix Hot60i 256GB 5G akıllı telefonlar, Vodafone mağazalarından ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden satın alınabiliyor. Kampanya, mart sonuna kadar devam edecek.

Vodafone, kurumsal müşterilerini de 5G'ye hazırlıyor. 5G MPN tecrübesi ve 11 yıldır nesnelerin interneti (IoT) tecrübesiyle dünyada endüstriyel dönüşüme önemli katkı sunan şirket, bu tecrübeyi Türkiye'ye getiriyor. Bu kapsamda Vodafone, akıllı fabrikalardan lojistik ve enerji kullanım senaryolarına kadar farklı dikeylerde gerçek iş sonuçları üreten projeler yürütüyor.

- "5G için geri sayıma çoktan başladık"

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Vodafone Grubu'nun, 40 yıllık tecrübesiyle tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerin hayata geçmesinde önemli rol üstlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Dünyada 5G'yi ilk deneyimleyen, ölçekleyen ve günlük hayata uyarlayan oyunculardan biriyiz. Bugün, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren mobil operatör markasıyız. 1 Nisan'da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede 5G hizmeti veriyor olacağız. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip ülkemizdeki tek operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. 5G bizim için bir 'ilk adım' değil, globalde öğrendiğimizi, test ettiğimizi ve ölçeklediğimizi Türkiye'ye taşıdığımız 'bir sonraki adım' olacak.

1 Nisan itibarıyla 81 ilde 922 ilçede müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone'un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak. Güçlü bir 5G altyapısıyla bu teknolojinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimize yaşatacağız. 5G'ye sadece kendimizi hazırlamakla kalmıyor, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin de bu teknolojiye hazır olmasına önem veriyoruz. Tüm Türkiye 5G'ye hazır olsun diye çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 5G için geri sayıma çoktan başladık. Ülkece 5G farkını yaşayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."