CHP'de kritik toplantı! O isim ihraç ediliyor

CHP MYK toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda gündem maddelerinden biri de Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesi olacak. Parti yönetiminin Dede’yi YDK’ya sevk ederek partiden ihraç edeceği ifade ediliyor.

Bugün gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ana gündemi Bakan Gürlek olacak. CHP yönetimi toplantıda, başta İBB olmak üzere belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını yürüten Gürlek ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Bazı parti kurmayları, Gürlek’in bakan olmasının ardından belediyelere yeni operasyonlar yapılacağı kaygısı taşırken, bazı kurmaylar ise “Sıkıntı oluşturacak bir faaliyet yoksa korkulacak bir şey olmadığı” görüşünde.

MUTLAK BUTLAN GÜNDEMDE

Öte yandan istinaf süreci devam eden CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin mutlak butlan davası da gündemde. Lütfü Savaş’ın istinafa taşıdığı davadan aleyhte bir sonuç beklemediklerini söyleyen parti kaynakları, “Aleyhte bir sonuç beklemiyoruz ancak Bakan’ın değişmesi bizde endişe oluşturuyor” değerlendirmesini yapıyor.

TACİZCİ BAŞKAN DİSİPLİNE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre MYK’nın gündemindeki bir diğer konu ise kız çocuğuna taciz suçlaması ile tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesi olacak. Parti yönetiminin Dede’yi YDK’ya sevk ederek partiden ihraç edeceği ifade ediliyor. Toplantıda ramazan ayı boyunca İstanbul’da yapılması planlanan mitingler de masaya yatırılacak. Özel’in üç ayrı bölgede mitingi yapacağı, 19 Mart’ta ise Saraçhane’de olacağı belirtiliyor.