İbre tersine döndü! AK Partili isim son anket sonuçlarını açıkladı

"İSTANBUL TÜM TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRACAK SORUMLULUĞA SAHİP"

Gayretle, aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Abdullah Özdemir, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

-"Bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul'un yükselişi Türkiye'nin yükselişidir. Kıymetli milletvekillerim Anadolu'ya da gidiyorlar. Erzurum'un bir köyünde dahi İstanbul'da ne yapılıyor, herkes biliyor. Bayburt'ta, Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Yozgat'ta, Sivas'ta, Kastamonu'da, Tokat'ta, İstanbul'un, AK Parti'nin İstanbul'da nasıl bir refleks geliştirdiğini, ne yaptığını takip ediyorlar. İstanbul aynı zamanda sadece kendisini değil, tüm Türkiye'yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip.