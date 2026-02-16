BIST 14.341
Beşiktaşlı Kartal'dan yedek kulübesinde tepki çeken hareket! Özür diledi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görülen Kartal Kayra Yılmaz tepkilerin ardından özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.

Yılmaz'ın kulübede yere düşen Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görülürken, bu görüntü kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

25 yaşındaki futbolcu, çokça tartışılan görüntü sonrası sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı. Yılmaz'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bugün maç sırasında yedek kulübesinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan bir görüntü hakkında bu açıklamayı yapma gereği duydum. Beşiktaş forması benim için her zaman büyük bir gurur ve onurdur. Görüntülerde yer alan pozisyonda formamızın yere düştüğünün o an farkında değildim. Maçın heyecanı ve konsantrasyonuyla tamamen refleksif bir hareket sonucunda oluşan bu durumun taraftarlarımızı üzdüğünü görmek beni de fazlasıyla üzmüştür. 14 yıldır onurla terlettiğim bu kutsal formaya karşı herhangi bir saygısızlık düşüncem ya da davranışım söz konusu olamaz. Kırılan ve üzülen tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür dilerim. Sahada her zaman olduğu gibi armamız için mücadele etmeye devam edeceğim. Saygılarımla"

Beşiktaşlı Kartal'dan yedek kulübesinde tepki çeken hareket! Özür diledi - Resim: 0

