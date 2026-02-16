Galatasaray'da kadroya Juventus neşteri! Okan Buruk'tan yıldızlara kesik

Kenan Yıldız'a özel önlem

Juventus'un en tehlikeli oyuncularından gözüken Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a, Okan Buruk büyük bir önlem alınacak. Boey yerine şu an için daha dinamik görünen Sallai'yi kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Kenan'ı hem açıktan gelen beke yardım hem de Sallai'yi bire bir de Kenan'a verecek. İkili sıkıştırma ile yıldız isme alan bırakmamaya çalışacak.