Galatasaray'da kadroya Juventus neşteri! Okan Buruk'tan yıldızlara kesik
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçının kadrosunu kafasında şekillendirdi. Deneyimli teknik adam Eyüpspor maçında ilk 11'de yer verdiği bazı yıldızları Juventus maçına yedek kulübesinde başlatacak. İşte detaylar...
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Juventus maçı hazırlıkları devam ediyor. Antrenmanlarda özel çalışmalar yapan teknik direktör Okan Buruk, kafasında kadroyu da şekillendirdi.
Boey yerine Sallai
Türkiye gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Hazırlık sürecinde sağ bek için yapılan denemelerde tam kapasite performans gösteremeyen Sacha Boey’in forma giyme olasılığı zayıflarken, takımda daha etkili olan oyuncular Buruk’un ilk tercihleri arasında yer aldı. Bu doğrultuda teknik ekip, sağ bekte Sallai’e görev verileceğini belirledi.
Kenan Yıldız'a özel önlem
Juventus'un en tehlikeli oyuncularından gözüken Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a, Okan Buruk büyük bir önlem alınacak. Boey yerine şu an için daha dinamik görünen Sallai'yi kullanacak olan sarı-kırmızılılar, Kenan'ı hem açıktan gelen beke yardım hem de Sallai'yi bire bir de Kenan'a verecek. İkili sıkıştırma ile yıldız isme alan bırakmamaya çalışacak.
Icardi yedek kulübesine dönecek
Süper Lig'de Eyüpspor karşısında 3 gol atarak takımı adına yıldızlaşan Arjantinli yıldız Juventus maçıyla birlikte yedek kulübesine tekrar dönecek. Çift forvet sistemini Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda zorda kalmadıkça denemeyi istemeyen tecrübeli hoca, sahaya Osimhen ile çıkacak.