Emeklinin gerçekte alması gereken maaşa bakın! 3'te biri kaldı Destici rakamı verdi

Emekliler enflasyon krizi öncesinde maaşlarının üçte 2'sini alırken şimdi bu oran üçte 1'e düştü. Mustafa Destici emekli maaşları için gerçekte olması gereken rakamı verdi. BBP lideri Mustafa Destici, memur zamları üzerinden hesabı yaptı ve"Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilerin özellikle son 3 yıldır mağdur olduklarını belirterek "2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır." dedi ve emekli maaşlarının 40 bin TL olması gerektiğini belirtti. Memur üzerinden hesabı yapan Mustafa Destici, şu ifadeleri kullandı:

-"2023 yılının ocak ayına gidelim; en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ydi, en düşük memur maaşı ise 17 bin TL alıyordu.
-Şu an, 2026 yılına gelindiğinde emekli 20 bin TL alırken, kamuda çalışanlar ise en az 60 bin TL alıyor.

-2023’te emekliler maaşlarının üçte ikisini alırken, şu an üçte birini alıyorlar.

-Adaletin tekrar sağlanması için en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerekmektedir. 2023 yılından bugüne kadar memurlara yüzde 100 zam yapılırken, emeklilere de aynı düzeyde zam yapılmalıdır. Devlet, babadır; herkese karşı adaletli olmak zorundadır. Bu nedenle emeklinin hakkını ne yapacaksanız yapacaksınız, nereden bulacaksanız bulacaksınız, emeklinin hakkını vereceksiniz."

