Altın hızla düşüyor almanın tam vakti mi? Her dediği çıkan 2 uzmandan tüyo

ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI MI?

Altın fiyatlarının yönünü aşağı doğru çevirmesi ile birlikte yatırımcı 'almanın tam zamanı mı' sorusunu yöneltmeye başladı. Ekonomist Tuncay Turşucu'ya göre altın almanın 'henüz vakti değil'. Turşucu, mevcut altınını koruyanların yerinde kalabileceğini ancak yeni alım yapmak isteyenlerin aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı. Tuncay Turşucu altın piyasasındaki ivmenin zayıfladığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

-“Momentumda bir zayıflık var. Ancak bu, altını yatay seyirde tutuyor. Dolar endeksi de 95-98 arasında dalgalanıyor.

-Ons altın için 5.600 dolar seviyesini bir süre zirve olarak izleyeceğiz. Aşağıda ise 50 günlük ortalama destek olacaktır.”

