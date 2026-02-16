Altın hızla düşüyor almanın tam vakti mi? Her dediği çıkan 2 uzmandan tüyo
Küresel piyasalarda ons altının 5 bin dolar sınırından dönmesiyle fiyatlar yönünü aşağı kırdı. ABD verileri sonrası yaşanan sert yükseliş yerini kâr satışlarına bırakırken, kuyumcu ile piyasa rakamları arasındaki uçurum yine kapanmadı. Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Saat 10.00 itibariyle gram altının fiyatı 7 bin sınırına kadar çekildi. 7 binin altına sarsması ile birlikte yatırımcı için alım fırsatı mı verecek? 2 uzman isimden altın alıp satmak isteyenler için rakamlar geldi.
Altın fiyatlarını asıl hareketlendiren veri ABD’den geldi. Ocak ayı yıllık enflasyonunun beklentilerin altında (yüzde 2,4) açıklanması, Federal Rezerv’in (FED) faiz indirimine yaklaştığı algısını güçlendirdi. Faizlerin düşme ihtimali, altını elde tutma maliyetini azalttığı için cuma günü fiyatları uçurmuştu. Ancak bu yükseliş kalıcı olamadı ve altın fiyatları bugün hızlı bir düşüşe geçti. Bunda kar satışları da etkili olurken, düşüşü fırsat olarak görenlere 2 altın uzmanından kritik rakamlar geldi. Altın almanın tam zamanı mı yoksa daha da düşer mi beklemek mi lazım. İşte altın fiyatlarında son durum ve uzmanlarından altın almak isteyenlere öneri:
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Geçtiğimiz haftayı ABD’deki faiz indirimi beklentileriyle yükselişle kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde 5 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Sabah seansında 4 bin 981 dolar seviyelerine gerileyen ons altın, gram altın fiyatlarını da aşağı yönlü baskılıyor. Gram altın, hem ons tarafındaki bu gevşeme hem de dolar/TL kurundaki durağan seyirle birlikte 7 bin lira sınırında tutunmaya çalışıyor. Gram altın, fiyatı saat 10.00 itibariyle 7 bin 15 lira seviyesinde.
GÜMÜŞTE SERT KAYIP
Değerli metaller arasındaki genel düşüş eğiliminden yeni hafta da gümüş de payını aldı. Gümüş fiyatları yaklaşık yüzde 3’lük bir kayıpla 74,5 dolara kadar geriledi. Çin’deki Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle piyasalarda işlem hacmi düşerken, spekülatif hareketlerin yerini durgunluk aldı.
Ons Gümüş: 76,05 dolar seviyesinde.
Gram Gümüş: 106,66 lira seviyesinde işlem görüyor.
ALTIN ALMANIN TAM ZAMANI MI?
Altın fiyatlarının yönünü aşağı doğru çevirmesi ile birlikte yatırımcı 'almanın tam zamanı mı' sorusunu yöneltmeye başladı. Ekonomist Tuncay Turşucu'ya göre altın almanın 'henüz vakti değil'. Turşucu, mevcut altınını koruyanların yerinde kalabileceğini ancak yeni alım yapmak isteyenlerin aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı. Tuncay Turşucu altın piyasasındaki ivmenin zayıfladığına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
-“Momentumda bir zayıflık var. Ancak bu, altını yatay seyirde tutuyor. Dolar endeksi de 95-98 arasında dalgalanıyor.
-Ons altın için 5.600 dolar seviyesini bir süre zirve olarak izleyeceğiz. Aşağıda ise 50 günlük ortalama destek olacaktır.”
Turşucu, mevcut altınını koruyanların yerinde kalabileceğini ancak yeni alım yapmak isteyenlerin aceleci davranmaması gerektiğini vurguladı.