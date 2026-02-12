BIST 14.180
AYM, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasının iptali istemini esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu esastan görüşecek.

CHP, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu.

AYM Genel Kurulu, başvuruyla ilgili ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, başvuruyu, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

