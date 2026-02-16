Bayram ikramiyesinde yeni rakam ortaya çıktı! İşte hesaplara yatırılacağı tarih

17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda geri sayım başladı. 4 bin TL olan bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor. Sabah'ın haberine göre Bütçeye 150 milyar TL üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor.