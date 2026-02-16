BIST 14.369
DOLAR 43,71
EURO 51,89
ALTIN 7.031,24
HABER /  POLİTİKA

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklama

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklama

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu sürecin başarıyla sonuçlanması, şiddet ortamının tamamen son bulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi ve akabinde iç barışın tam olarak sağlanması, kardeşlik hukukunun sağlam bir şekilde tesisi için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Yapıcıoğlu, Samsun'da bir restoranda, basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açlık sınırının 30 bin liranın üzerine çıktığını ama en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesinde olduğunu belirten Yapıcıoğlu, en düşük emekli aylığının asgari ücrete entegre edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının başarıyla sonuçlanması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, HÜDA PAR olarak bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili siyasi partilerin Meclis Başkanlığına sunduğu raporların birbirine çok yakın olmadığını, farklı noktalarda durduklarını dile getiren Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak buna rağmen ortaklaştığımız hususları öne çıkararak süreci ilerletmek için elimizden gelen çabayı ortaya koymalıyız. Biz kendi adımıza bu sürecin başarıyla sonuçlanması için gereken katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması, şiddet ortamının tamamen son bulması, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi ve akabinde iç barışın tam olarak sağlanması, kardeşlik hukukunun sağlam bir şekilde tesisi için elimizden gelen ne varsa hepsini yapacağız inşallah. Şimdiye kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Gazze'de yaşanan gelişmelere de değinen Yapıcıoğlu, "9 Ekim'de bir ateşkes planı devreye girdi ancak bugüne kadar 1500'den fazla ihlal yaşandı. İnsani yardım girişleri yeterli değil. Anlaşmaya göre günde 600 kamyon yardım malzemesinin Gazze'ye girmesi gerekiyordu fakat bunun çok altında bir yardım girişi söz konusu. Çocuklar soğuktan, açlıktan ve tıbbi yetersizlikten hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Toplantıya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan, HÜDA PAR Samsun İl Başkanı Kenan Çil ve partililer katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alarko'nun "Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programı"nın yeni mezunları sertifikalarını aldı
Alarko'nun "Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programı"nın yeni mezunları sertifikalarını aldı
Palanga Patates Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi
Palanga Patates Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi
Muğla'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Muğla'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti
ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak
ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak
Migros fiyatları sabitledi! Ramazan boyunca bu ürünlerde fiyat değişmeyecek
Migros fiyatları sabitledi! Ramazan boyunca bu ürünlerde fiyat değişmeyecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyonla ilgili spekülasyonlara yanıt
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyonla ilgili spekülasyonlara yanıt
Kamp yaptığı sırada kaybolan Halil'den acı haber
Kamp yaptığı sırada kaybolan Halil'den acı haber
Citroen C3 Aircross AUTOBEST Conquest 2026 finalisti oldu
Citroen C3 Aircross AUTOBEST Conquest 2026 finalisti oldu
Okan Buruk yıldız futbolcuyla ilgili haberi verdi: Yarım bizimle olacak
Okan Buruk yıldız futbolcuyla ilgili haberi verdi: Yarım bizimle olacak
İmralı heyeti bugün Öcalan'la görüşecek
İmralı heyeti bugün Öcalan'la görüşecek
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
31 yıl sonra iptal edilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunması
31 yıl sonra iptal edilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunması