CHP'den flaş karar! Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

NE OLMUŞTU?
Belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye mesajlar atmıştı. Cinsel içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırılmıştı.

