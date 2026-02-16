CHP'den flaş karar! Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.Abone ol
NE OLMUŞTU?
Belediyede çaycı olarak görev yapan personelin 16 yaşındaki kızı T.T.'ye mesajlar atmıştı. Cinsel içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırılmıştı.
