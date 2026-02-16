BIST 14.252
MHP'den Öcalan'a umut hakkı açıklaması! Bu olursa Öcalan'ın İmralı'dan çıkacağı tarih

MHP'den Öcalan'a umut hakkı açıklaması! Bu olursa Öcalan'ın İmralı'dan çıkacağı tarih

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son yaptığı açıklamada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuyla ilgili, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." ifadelerini kullandı. Umut hakkı müebbet hapis cezasına alan mahkumların kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıkları için kullanılan bir terim. Bu hak tanınırsa Abdullah Öcalan en erken 2035'te özgür olabilir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kamuoyunda tartışılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Feti Yıldız, raporda Abdullah Öcalan için "umut hakkı" ifadesinin doğrudan yer alıp almayacağına dair sorulara yanıt verdi.

Feti Yıldız, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" ifadelerini kullandı.

CHP : BÖYLE BİR DÜZENLEME OLMAYACAK
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Söz konusu raporda 'umut hakkı' yer alacak mı?" sorusuna, "Burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme yer almayacak" ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI İÇİN TCK DEĞİŞMELİ
Mevcut mevzuata göre umut hakkının uygulanabilmesi için Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapılması gerekiyor. Özellikle anayasal düzene karşı işlenen suçlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar için şartlı salıverme hükümlerini engelleyen düzenleme kaldırılmadan umut hakkı mümkün görünmüyor.

Öcalan en erken 2025'te çıkabilir
Hukukçulara göre muhtemel bir yasa değişikliği yapılsa dahi, Öcalan'ın 15 Şubat 1999'daki tutukluluk tarihi esas alındığında, 36 yıllık sürenin dolacağı 15 Şubat 2035'ten önce şartlı salıverme değerlendirmesi yapılamayacak.

DEVLET BAHÇELİ "UMUT HAKKI" İSTEMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Şubat'ta TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

-"Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." 

UMUT HAKKI NEDİR?

"Umut hakkı" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen hükümlülerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesini kapsıyor.

