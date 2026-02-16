Citroen C3 Aircross AUTOBEST Conquest 2026 finalisti oldu

Citroen C3 Aircross, AUTOBEST Conquest 2026 organizasyonunda finalistler arasına kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, organizasyonda finale kalan Citroen C3 Aircross, Avrupa'nın "En İyi Satın Alınabilir Otomobili" ünvanı için yarışacak.

Organizasyon tarihinde bu yıl başlatılan halk oylamasıyla tüketiciler de seçim sürecine katılabiliyor. 18 Mart'a kadar "autobest.org" üzerinden oy kullananlar, Avrupa'nın "En İyi Satın Alınabilir Otomobili" seçilen aracı kazanma şansı yakalayacak.

Kazananlar, 28 Mart'ta düzenlenecek AUTOBEST Conquest Show'da açıklanacak. Yarışmada, "3 Conquest Ödülü" de sahibini bulacak.

İki farklı güç aktarma alternatifi yer alıyor

Türkiye'de hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarıyla sunulan C3 Aircross, Plus ve Max donanım seçenekleriyle satılıyor. Hibrit versiyonda 7 kişilik oturma düzeni seçenek olarak sunulurken, elektrikli versiyon standart ve uzun menzil alternatifleri sağlıyor.

Yeni C3 Aircross, 136 HP'lik 48V hibrit sistemi ve 83 kW gücündeki tamamen elektrikli motor seçenekleriyle iki farklı güç aktarma alternatifi sunuyor.

Markanın elektrikli B-SUV modeli e-C3 Aircross, DC 100 kW hızlı şarj teknolojisiyle şarj edildiğinde yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa 26 dakikada ulaşıyor.

Yeni e-DCT otomatik şanzımanla donatılan Hybrid 136 versiyon ise 48V hibrit teknolojisiyle sunuluyor. Hibrit uygulamalar için geliştirilen ve yüzde 40'ı yeni bileşenlerden oluşan yeni nesil 1.2 PureTech motorla donatılan araç, 1.199 cc hacme sahip 3 silindirli motorla toplamda 136 HP güç üretiyor. Değişken geometrili turbo ve dayanıklılığı artırılan eksantrik zamanlama zincirine sahip ünite, "Miller döngüsü" ile çalışıyor.

Motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon bataryayla çalışan 16 kW/21 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla kombinleniyor.