Migros fiyatları sabitledi! Ramazan boyunca bu ürünlerde fiyat değişmeyecek

Migros, ramazan boyunca Migros markalı yaklaşık 300 temel ihtiyaç ürünüyle dana kıyma ve kuşbaşında fiyatları sabitlediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla ramazana özel kampanya başlattı.

300 temel ihtiyaç ürününde fiyat sabitledi

Migros, ramazan boyunca Migros markalı yaklaşık 300 temel ihtiyaç ürününde fiyat sabitledi. Söz konusu ürünler arasında, makarna, un, bakliyat çeşitleri, pirinç, salça, konserve, çay, kahve, şeker, süt ve tereyağı gibi ürünler yer alıyor.

Ayrıca şirketin, dana kıyma ve dana kuşbaşında 28 Ocak'ta başlayan sabit fiyat kampanyası, 26 Mart'a kadar devam edecek. Kampanyada dana kıymanın kilogramı 750 lira, dana kuşbaşını kilogramı da 850 liradan satışa sunulacak.

Şirket ramazan boyunca "Migroskop" kataloglarıyla yaklaşık 3 bin üründe daha kampanyalarına devam edecek.

Müşteriler, temel gıda ürünlerini tek tek almak yerine "ramazan kolisi" şeklinde aldıklarında yüzde 40'a varan tasarruf sağlıyor. Ayrıca ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen müşteriler, "Bereket" ve "Lezzet" paketlerini, Türk Kızılay, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV), Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) veya Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma (ZİÇEV) Vakfı'na "Migros Sanal Market" üzerinden bağışlayabiliyor.

Ayrıca şirket, Türk Kızılay, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve ZİÇEV işbirliğiyle hayata geçirilen "Bir Sofra da Sen Kur" kampanyası kapsamında, müşterilerin iftar yemeklerinin, seçtikleri bağış kurumuna ulaştırılmasını da sağlayacak.

Kampanya, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca 2026 için belirlenen fitre bedeline denk gelen 240 liraya hazırlanıyor. Çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlıdan oluşan iftar menüsü, bağışçılar adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.