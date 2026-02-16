Alarko'nun "Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programı"nın yeni mezunları sertifikalarını aldı

Alarko Holding bünyesinde hayata geçirilen "Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programı"nı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren grup şirketlerinden çalışanların katılımıyla yürütülen program kapsamında, 60 çalışana kişi başı 50 saat eğitim verildi.

Holding genelinde sürdürülebilirlik prensiplerinin iş yapış biçimlerine entegre edilmesini hedefleyen programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, Yenibirlider Derneği Genel Müdürü Özge Arslan ile Alarko Şirketler Topluluğu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Egüz Coşkun tarafından takdim edildi.

Yenibirlider Derneği başta olmak üzere İstanbul Kültür Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, KPMG Türkiye ve Habitat Derneği gibi farklı kurumlarla gerçekleştirilen işbirliğiyle yürütülen program, teorik bilgiyle iyi uygulamaları bir araya getirerek, çok katmanlı bir öğrenme modeli sunmayı amaçlıyor.

Program kapsamında "Karbon Yönetimi", "Uluslararası Yönetmelik ve Uygulamalar", "Sürdürülebilirlik Raporlamaları ve Değerlendirme Endeksleri", "Denetim ve Regülasyonlar", "Dijital Dönüşüm ve Yeşil Teknolojiler", "Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Yönetimi", "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Sorumlu İletişim", "Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ve "Sosyal Etki Değerlendirmesi" başlıklarında eğitimler verildi.

Sürdürülebilirliğe ilişkin ortak bir dil ve yaklaşım geliştirmeyi hedefleyen, topluluk şirketleri arasında bilgi paylaşımını ve sinerjiyi güçlendiren bir platform işlevi gören program, "karbon nötr" olarak düzenleniyor.

Sürdürülebilirlik göstergeleri Alarko'nun tüm grup şirketlerinin performans sistemlerinde ve hedef kartlarında yüzde 5-10 seviyesinde yer buluyor. Performans sonuçları, sürdürülebilirliğin kurumsal bir refleks haline gelmesi için her yıl sürdürülebilirlik liderlerinin katılımıyla düzenlenen "Ortak Etki" gününde üst yönetimin değerlendirmesinden geçiyor.