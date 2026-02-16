BIST 14.369
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyonla ilgili spekülasyonlara yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, "Komisyonun, üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yönelik tepkilere yanıt verdi.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporu üzerinde yapılan spekülasyonlara karşı şu gerçekleri bir kez daha hatırlatmak gereği duyulmuştur" diyen Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Komisyonun, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini  ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur.

Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe'nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir. 

Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır."

KOMİSYON EKİBİ TOPLANACAK
Öte yandan bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibiyle toplanması, komisyonda grubu bulunmayan partilerin temsilcilerini ayrı ayrı kabul etmesi bekleniyor.

