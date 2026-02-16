Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Geçtiğimiz haftayı kritik 14 bin puan eşiğini aşarak tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftaya da alıcılı bir seyirle girdi. Endeks, açılış seansında %0,62 değer kazanarak 14 bin 262 puan seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana %25 prim yapan BIST 100’de, analistler yeni hedef noktalarını işaret ediyor.

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe günü psikolojik ve teknik bir sınır olan 14 bin puan barajını yıkan endeks, haftalık bazda sergilediği %4,87’lik yükseliş performansını yeni haftanın ilk işlem gününe de taşıdı. Güne güçlü bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, 14 bin 262 puana ulaşarak zirve tazeledi.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE %25’LİK RALLİ

31 Aralık 2025 tarihinden bugüne kadarki süreç incelendiğinde, BIST 100 endeksinin yaklaşık bir buçuk ayda %25 oranında değer kazandığı görülüyor. Enflasyon ve alternatif yatırım araçları karşısında güçlü bir duruş sergileyen borsa, yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin odağında kalmaya devam ediyor.

TEKNİK ANALİZ: YENİ HEDEF 14.500

NTV'nin haberine göre piyasa analistleri, 14 bin puan direncinin artık güçlü bir "destek" noktasına dönüştüğünü vurguluyor. Yükseliş trendinin korunması durumunda teknik açıdan izlenecek yeni seviyeler şöyle belirlendi:

İlk Direnç: 14.400 Puan

Ana Hedef: 14.500 Puan

Uzmanlar, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini, ancak olası kâr satışlarına karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatıyor.