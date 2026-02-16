BIST 14.341
DOLAR 43,72
EURO 51,92
ALTIN 7.036,78
HABER /  GÜNCEL

Adana’da sahte içki deposu basıldı! Tam 21 bin litre ele geçirildi!

Adana’da sahte içki deposu basıldı! Tam 21 bin litre ele geçirildi!

Adana’da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 21 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen içkilere imha edilmek üzere el konuldu.

Abone ol

Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 21 litre sahte içki ele geçirildi.  Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte içki dağıtımı yapılan deponun yerini deşifre etti.

21 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ 

Ekipler söz konusu depoya operasyon yaptı. Yapılan operasyonda T.T. (30) gözaltına alındı. Depoda bulunan yüzlerce şişenin içerisinde toplamda 21 bin litre sahte içki ele geçirildi.  İçkilere imha edilmek üzerine el konuldu.

HABERİ YOKMUŞ

Gözaltına alınan T.T.'nin sorgusunda, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması
Arnavutköy’deki bazı mahallelere yarın 9 saat su verilemeyecek
Arnavutköy’deki bazı mahallelere yarın 9 saat su verilemeyecek
Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 8,46 arttı
Tarım ÜFE aylık bazda yüzde 8,46 arttı
Aralıklı oruç ile ilgili dikkat çeken araştırma! Kilo vermede ne kadar etkili?
Aralıklı oruç ile ilgili dikkat çeken araştırma! Kilo vermede ne kadar etkili?
Emeklinin gerçekte alması gereken maaşa bakın! 3'te biri kaldı Destici rakamı verdi
Emeklinin gerçekte alması gereken maaşa bakın! 3'te biri kaldı Destici rakamı verdi
Beşiktaşlı Kartal'dan yedek kulübesinde tepki çeken hareket! Özür diledi
Beşiktaşlı Kartal'dan yedek kulübesinde tepki çeken hareket! Özür diledi
İnşaat üretim endeksi aralık ayı sonuçları açıklandı
İnşaat üretim endeksi aralık ayı sonuçları açıklandı
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller yarın başlayacak
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finaller yarın başlayacak
Akın Gürlek'in atanmasının iptali için dava
Akın Gürlek'in atanmasının iptali için dava
Koç Holding'de görev değişimleri kim nereye atandı
Koç Holding'de görev değişimleri kim nereye atandı
CHP'de kritik toplantı! O isim ihraç ediliyor
CHP'de kritik toplantı! O isim ihraç ediliyor
Netanyahu, medya ve dijital dünyada bir savaş vereceklerini söyledi
Netanyahu, medya ve dijital dünyada bir savaş vereceklerini söyledi