Adana’da sahte içki deposu basıldı! Tam 21 bin litre ele geçirildi!

Adana’da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 21 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen içkilere imha edilmek üzere el konuldu.

Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 21 litre sahte içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte içki dağıtımı yapılan deponun yerini deşifre etti.

21 BİN LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler söz konusu depoya operasyon yaptı. Yapılan operasyonda T.T. (30) gözaltına alındı. Depoda bulunan yüzlerce şişenin içerisinde toplamda 21 bin litre sahte içki ele geçirildi. İçkilere imha edilmek üzerine el konuldu.

HABERİ YOKMUŞ

Gözaltına alınan T.T.'nin sorgusunda, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.