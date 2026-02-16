BIST 14.341
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 14 Şubat'ta, Cevizli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı değerlendirilen 2 ayrı adrese ve kendilerine ait 2 araca da ekiplerce operasyon düzenlendi. Burada yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, cep telefonları ile Türk lirası ve avro cinsinden nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Serbest bırakılan 2 zanlıdan 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

