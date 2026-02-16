BIST 14.339
DOLAR 43,71
EURO 51,85
ALTIN 7.000,42
HABER /  GÜNCEL

OnlyFans soruşturmasında flaş gelişme! 17 şüpheli hakkında karar verildi

OnlyFans soruşturmasında flaş gelişme! 17 şüpheli hakkında karar verildi

Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen Onlyfans platformuna IP adresi değişikliği ile erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç gelirlerini aklama" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erişim engeli getirilen Onlyfans platforma IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla kullanıcıların herkese açık sosyal medya sayfalarından paylaşım yapan 17 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette ki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Şahısların tamamı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den flaş karar! Hasbi Dede disipline sevk edildi
CHP'den flaş karar! Hasbi Dede disipline sevk edildi
AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: "İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştü"
AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: "İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştü"
X platformu kullanıcıları dikkat! Erişim sorunu yaşanıyor...
X platformu kullanıcıları dikkat! Erişim sorunu yaşanıyor...
Görele Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin kazananı Aysel Uzun oldu
Görele Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin kazananı Aysel Uzun oldu
Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı
Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı
İsrail ordusu: Refah’taki tünellerde 9 Filistinli daha öldürüldü
İsrail ordusu: Refah’taki tünellerde 9 Filistinli daha öldürüldü
YÖK duyurdu! 462 lisans programından 197’sinde kontenjan düştü
YÖK duyurdu! 462 lisans programından 197’sinde kontenjan düştü
3 yıldız kadroda yok! Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
3 yıldız kadroda yok! Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı
İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Araştırma sonucu ortaya koydu! Uyumadan 3 saat önce yemek yememek sağlığı olumlu yönde etkiliyor...
Araştırma sonucu ortaya koydu! Uyumadan 3 saat önce yemek yememek sağlığı olumlu yönde etkiliyor...