7 İlde suç örgütlerine yönelik operasyon: 42 şüpheli adliyede

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "kasten öldürme", "kasten yaralama", "gasp", "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel harekat polislerinin desteklediği operasyonda yakalanan 2 şüpheliyle birlikte, 7'si 18 yaşından küçük toplam 42 zanlı, özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde Asayiş Şube Müdürlüğünden Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen suç unsurları da İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe yerleşkesindeki Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi.

NE OLDU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 17 eyleme katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Batman, Bursa, Adana, Tekirdağ, Diyarbakır ve Mardin'de 13 Şubat'ta 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Ekiplerce 40 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda da 7 tabanca, pompalı tüfek ve 191 fişek ele geçirmişti.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce de 25 şüphelinin tutuklandığı öğrenilmişti.

Özel harekat polislerinin desteklediği operasyonda yakalanan 2 şüpheliye yönelik aramada da bir tabanca bulunmuştu.

