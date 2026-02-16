Ramazan ayında çalışanların hakları ne? Çalışmada esneklik mümkün...

Perşembe günü başlayacak Ramazan ayıyla birlikte çalışma hayatında bazı uygulamalar yeniden gündeme geldi. Ramazan döneminde çalışanların izin ve mesai düzenine ilişkin hakları ile işverenlerin sorumlulukları merak konusu oldu.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Ramazan ayında resmi mevzuatta özel bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Elmen’e göre, iş kanununda “Ramazan nedeniyle izin” şeklinde özel bir hüküm yer almıyor. Ancak çalışanlar, mevcut yıllık izin haklarını bu dönemde kullanabiliyor. Özellikle birikmiş izni bulunan çalışanların Ramazan’ın tamamında ya da bir bölümünde izin talep edebildiğini ifade eden Elmen, bu konuda yasal bir engel olmadığını söyledi.