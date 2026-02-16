Ramazan ayında çalışanların hakları ne? Çalışmada esneklik mümkün...
Ramazan ayında çalışma hayatında resmi bir düzenleme bulunmuyor. Çalışanlar mevcut yıllık izin haklarını kullanabiliyor, ancak izin ve erken çıkış gibi uygulamalar işçi ile işveren arasındaki karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak şekilleniyor. Uygulamada ise çoğu iş yerinde Ramazan döneminde esneklik sağlanıyor.
Perşembe günü başlayacak Ramazan ayıyla birlikte çalışma hayatında bazı uygulamalar yeniden gündeme geldi. Ramazan döneminde çalışanların izin ve mesai düzenine ilişkin hakları ile işverenlerin sorumlulukları merak konusu oldu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Ramazan ayında resmi mevzuatta özel bir düzenleme bulunmadığını belirtti. Elmen’e göre, iş kanununda “Ramazan nedeniyle izin” şeklinde özel bir hüküm yer almıyor. Ancak çalışanlar, mevcut yıllık izin haklarını bu dönemde kullanabiliyor. Özellikle birikmiş izni bulunan çalışanların Ramazan’ın tamamında ya da bir bölümünde izin talep edebildiğini ifade eden Elmen, bu konuda yasal bir engel olmadığını söyledi.
Öte yandan izin taleplerinin işin yürütülmesini aksatmaması gerektiğini vurgulayan Elmen, kritik pozisyonda görev yapan çalışanların izin sürecinin işverenle karşılıklı değerlendirme sonucu netleştiğini belirtti. Uygulamada ise taraflar arasında genellikle uzlaşı sağlandığını dile getirdi.
Ramazan ayında çalışma saatlerinde resmi bir değişiklik yapılmadığını kaydeden Elmen, ancak pratikte bazı esneklikler sağlanabildiğini ifade etti. Buna göre bazı çalışanlar öğle arasını kullanmayarak erken çıkma talebinde bulunabiliyor. Bu tür düzenlemeler tamamen işçi ve işveren arasındaki karşılıklı mutabakata dayanıyor.
Elmen, Türkiye’de uygulamada çoğu işverenin Ramazan döneminde çalışanlara kolaylık sağladığını, özellikle iftara yetişme konusunda esnek davranıldığını söyledi. Ancak bunun hukuki bir zorunluluk değil, daha çok karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde gelişen bir uygulama olduğunun altını çizdi.