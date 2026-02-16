BIST 14.252
Başsavcılıktan düşen Libya uçağıyla ilgili açıklama

Başsavcılıktan düşen Libya uçağıyla ilgili açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Libya heyetini taşıyan uçağın düştüğü olaya ilişkin soruşturmayla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kaza kırım raporu soruşturma dosyasına henüz sunulmamış olup, soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.

Geçtiğimiz 23 Aralık'ta Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Ankara'nın Haymana ilçesi kırsalında henüz bilinmeyen bir sebeple düşmüş ve 8 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan olaya ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede, görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapılarak uluslararası antlaşmalar ve ikili ilişkiler çerçevesinde bilgi paylaşımı yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda ise soruşturma işlemlerine çok yönlü ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

