Kız kardeşlerin dere yatağında korkunç ölümü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Tamer Demirtaş ifadesinde, “Aranma kaydım olduğu için ara yolları tercih ediyordum. Olayın olduğu yolu daha önceden kullanmışlığım var. Hava aşırı yağışlıydı” dedi. Demirtaş, aracın dereye sürüklenme anını ise şöyle anlattı: Aranma kaydım olduğu için ara yolları tercih ediyordum. Olayın olduğu yolu daha önceden kullanmışlığım var. Hava aşırı yağışlıydı.