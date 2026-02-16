Kız kardeşlerin dere yatağında korkunç ölümü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
İzmir Menderes'te Balımnaz ve ablası Nergiz Türkkal'ın dere yatağına düşen otomobilde cesetlerine ulaşılmıştı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü Tamer Demirtaş ve Devran Yağız'ın ifadeleri ortaya çıktı.
İzmir’in Menderes ilçesinde 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ile 21 yaşındaki ablası Nergiz Türkkal'ın dere yatağına düşen otomobilde yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.
Araç sürücüsü 33 yaşındaki Tamer Demirtaş ve 28 yaşındaki Devran Yağız, kendilerini kurtarıp, iki kız kardeşi ölüme terk edip olay yerinden kaçmıştı. Olayı bir gün sonra polise gidip anlatan şahısların yer göstermesi ile iki kız kardeşin cansız bedenleri suya gömülen araçtan çıkarılmıştı. Tutuklanan Tamer Demirtaş ile gözaltına alınıp serbest bırakılan Devran Yağız'ın ifadeleri ortaya çıktı.
Tamer Demirtaş ifadesinde, “Aranma kaydım olduğu için ara yolları tercih ediyordum. Olayın olduğu yolu daha önceden kullanmışlığım var. Hava aşırı yağışlıydı” dedi. Demirtaş, aracın dereye sürüklenme anını ise şöyle anlattı: Aranma kaydım olduğu için ara yolları tercih ediyordum. Olayın olduğu yolu daha önceden kullanmışlığım var. Hava aşırı yağışlıydı.
Yolun çöktüğünü araba kayınca anladım. Dere yoğun şekilde akıyordu. Araç hızlıca suya batmaya başladı, elektrikleri kesildi. Benim bulunduğum kapının camı açıktı. Araç batarken kendimi camdan dışarı attım. Yaklaşık 1 metre suyun içinde sürüklendim. O esnada dere kenarında bulunan ağaç parçasına tutundum. Devran o sırada diz kapaklarına kadar suyun içindeydi. Ayağımı tutarak beni dere kenarına çekti. Olay yeri yakınındaki Uğur Işık isimli arkadaşımın evine sığındık.