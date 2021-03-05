Spor camiası tek yürek! Bitlis şehitleri için başsağlığı mesajı

Spor camiası Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

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Bingöl’den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si ise yaralandı. Kahreden haber sonrası spor camiası da tek yürek oldu. İşte şehitlerimiz için spor camiasının yaptığı paylaşımlar;

TFF'nin mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

1 dakikalık saygı duruşu

TFF, şehitler anısına 4-8 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." görüşlerine yer verildi.

Galatasaray

Galatasaray Kulübünün mesajında da "Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Trabzonspor

Trabzonspor, ''Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve ordumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.'' mesajını paylaştı.

Başakşehir: Bitlis'te yaşanan helikopter kazası nedeniyle şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Yeni Malatyaspor'un mesajı: Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

Erzurumspor: Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehitlerimiz olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Kayserispor: Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

Hatayspor: Bitlis’te gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Yüce Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı, kederli ailelerine sabır ve yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun Türkiye.

Denizlispor: Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

Alanyaspor: Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.

Göztepe: Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.