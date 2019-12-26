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Sony yeni yılda şansını tekrar deneyecek

Amiral gemisi segmentinde uzun zamandır umduğunu bulamayan Sony, 2020 yılında şansını bir kez daha deneyecek.

Xperia 3 olarak isimlendirilmesi beklenen bu modelin gücünü Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 865’ten alacak. 12 GB RAM ile gelecek olan Xperia 3, 5G bağlantısına sahip olacak.

Nokta çentik ile konumlandırılacak

Tasarım konusunda Xperia 3 modeli komple ekranı ile ön plana çıkacak. Ön kamerayı nokta çentik ile konumlandıracak olan Japon teknoloji devinin, 4K çözünürlüğünde HDR ekrana yer vereceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fiyat konusunda rakiplerinin önüne geçmek için agresif bir politika izleyeceği söylenen firmanın 2020’de bu yıla göre daha başarılı olacağını düşünüyoruz.

Diğer Android telefon üreticilerine kamera sensörü sağlayan ancak kendi telefonlarında DxOMark’ta rekor kırabilecek kameralar kullanmayan Sony, önümüzdeki yıl tanıtılacak olan Xperia 3 modelinde altılı kamera kurulumuna yer verebilir.

Xperia 3’ün kameralarının; 20 Megapiksel f/2.4 diyafram + 48 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 16 Megapiksel f/2.4 diyafram + 8 Megapiksel f/2.4 diyafram + 12 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 0.5 Megapiksel (ToF) çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Geekbench 4’te ortaya çıkan Xperia 3’ün, performans testinin tek çekirdek bölümünden 4261 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 13.422 puan almayı aldığını belirtelim.

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