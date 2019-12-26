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Rekor kıran dolar zirveden inmiyor! 16 Aralık dolar kuru ne kadar?

Hafta içerisinde 5.95 seviyesini aşarak son 7 ayın rekorunu kıran dolar/TL, zirveye oturdu. Güne yükselişle başlamasının ardından 5,9372'den işlem görüyor.

Dün 5,93-5,95 dar bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 5,9350'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9390'dan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Takip edilecek veriler

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısından gelecek açıklamalar, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,90'ın destek olarak izleneceğini dile getirdi.

Altında son durum

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