Anayasa Mahkemesi karar verdi: Wikipedia'nın kapatılması hak ihlali

Anayasa Mahkemesi, uzun zamandır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia'nın erişim engelinin hak ihlali olduğuna hükmetti.

Türkiye'de BTK kararıyla erişimi engellenen Wikipedia'nın Anayasa Mahkemesi'ne mahkemesine yaptığı bireysel başvuru, eylül ayında Genel Kurul'a sevk edilmesinin ardından bugünkü gündemde ele alındı. Anayasa Mahkemesi, "Wikipedia'nın kapaılması hak ihlali" kararı verdi.

"Erişimin engellenmesi ifade özgürlüğünü ihlal"

5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun" gereğince kapatılan sitede Türkiye, 'Kuzey Suriye'de Türk işgali', 'Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi' ve 'Devlet destekli terörizm' gibi maddelerde yer alan yanlış ve suçlayıcı ifadelerin kaldırılmasını isterken, Wikipedia, siteye tamamına erişimin engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyordu.

BTK ise şunları kaydetmişti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2018 ocak ayında yaptığı açıklamada Wikipedia'nın, yasa dışı içerikleri ısrarla yayınlanmaya devam ettiği belirtmiş ve şu açıklamayı yapmıştı: Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.