Asgari ücret ve AGİ ne kadar? 2020 Asgari ücreti zam oranı ve AGİ açıklandı
2020 Asgari Ücreti zam oranı son dakika kararıyla belli oldu. Asgari ücret zammı ile birlikte AGİ ne kadar sorusu da yanıt buldu. Toplantı bitiminde bakan 2020 asgari ücret zammını son dakika açıklaması ile duyurdu. Bakan Selçuk, 2020 asgari ücreti brüt 2 bin 943 lira , net 2 bin 320 TL olarak açıkladı.
2020 asgari ücret ve AGİ nihayet belli oldu. Yeni asgarin ücretin tespit edildiği son toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.Toplantı bitiminde 7 milyon insanın beklediği haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika açıklamasıyla duyurdu. Yeni asgari ücretle birlikte AGİ ödeme tablosu da açıklandı.
2020 asgari ücret zam oranları
Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şu ifadeleri kullandı:
Bakan Selçuk: Sözümüzü tutmuş olduk!
Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. Asgari ücret brüt 2943 lira, net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir. Beklenen yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi. Beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimizi sözümüzü tutmuş olduk. Şunu da belirtmek isterim.
2020 AGİ ne kadar oldu?
Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkiledi. Asgari ücrete yapılan yüzde 15.lük zamla en düşük AGİ tutarı 220.66 TL, Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15.3'lük artışla 375.13 TL’ye yükseledi.