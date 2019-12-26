Asgari ücret ve AGİ ne kadar? 2020 Asgari ücreti zam oranı ve AGİ açıklandı

2020 asgari ücret zam oranları

Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şu ifadeleri kullandı: