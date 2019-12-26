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Libya'dan Türk askeri açıklaması! Savaş şiddetlenirse isteyeceğiz

LİBYA'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı "Savaş şiddetlenirse Türkiye'den resmî olarak yardım isteyeceğiz" dedi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya hükümetinin İçişleri Bakanı, başkent Trablus için savaş şiddetlenirse Türkiye'den resmi olarak yardım isteyeceklerini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre Bakan Fathi Başağa, "Çatışmaların yoğunlaşması halinde Trablus'u ve Trablus'ta yaşayanları koruma hakkımız var" dedi.

Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus hükümetine karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu Nisan ayından bu yana Trablus'u ele geçirmek için girişimlerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakatların ardından Trablus talep ederse bölgeye asker gönderilebileceğini söylemişti.

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