Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya tezkeresi açıklamasına Rusya'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün il başkanları toplantısında Libya'ya ile ilgili açıklamalarına Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'üçüncü ülkelerin Libya'ya müdahalesinin krizin çözümüne katkı sunmayacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme tezkeresini Meclis'in gündemine getireceklerini söylemesinin ardından Rusya'dan Libya'ya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Erdoğan'ın Libya'ya asker gönderme planlarını yorumlayan Peskov, "Üçüncü ülkelerin müdahalesi krizin çözümüne katkı sunmaz, ancak üçüncü ülkelerin soruna doğrudan çözüm bulma ve çatışmanın taraflarına çözüm konusunda yardımcı olma girişimleri her zaman memnuniyetle karşılanır" dedi.

Peskov, Rusya'nın Libya'daki durumdan kesinlikle endişe duyduğunu ve krizin en kısa sürede barışçıl şekilde çözülmesinden, akan kanın durmasından yana olduğunu vurguladı.

Peskov'a Erdoğan ile Putin arasında önümüzdeki günlerde telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı soruldu. Şu an için planlanan görüşme olmadığını ancak gerekli görülmesi halinde iki liderin konuşabileceğini belirten Peskov, "Putin ve Erdoğan sürekli iletişim halinde ve telefon görüşmeleri sayılı saatler içinde organize edilebilir, bununla ilgili hiçbir sorun yok" diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Kuzey Afrika'nın tamamı gibi Libya'da bağımız olan kardeşlerimiz var. Şu andaki cumhurbaşkanı akrabalarının burada olduğu bir cumhurbaşkanı. Darbeci general tarafından başlatılan saldırılara karşı çıktık. Trablus yönetimine her türlü desteği verdik ve vereceğiz. Libya bizim ülkelerimizin deniz yetki alanlarının çakışması sebebiyle denizden komşumuzdur. Soruyorlar asker gönderecek misiniz? Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz.

Türkiye ve Libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik. Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek değil. Hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Çünkü bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz'de Türkiye'yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Bu oyunlara seyirci kalamazdık. Attığımız adım hukuka uygundur. Meclis açılır açılmaz ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız.

Meclis'ten bu tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz. Biz ülkenin meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz. Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu" ifadelerini kullanmıştı.